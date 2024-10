Sløseriombudsmannen: – Synes venstresiden burde bry seg mer

Selv tilhører han partiet Liberalistene, og har bakgrunn fra finansbransjen.

LIBERALIST: Den selverklærte sløseriombudsmannen, Are Søberg, gikk til valg i 2021 for liberalistene. Foto: Siv Dolmen

Sjørøvere og hudpleiere

Det er på tiårsjubileet Søberg møter Finansavisen. På spørsmål om hva han mener er de mest absurde eksemplene på statlig pengebruk kommer historiene kommer på løpende bånd.

– Det morsomste var da Kirkens Nødhjelp skulle bruke penger på å omskolere somaliske pirater til å bli hudpleiere, sier han.

Det var fagbladet Panorama som rapporterte at offentlige midler skulle brukes til å bistå somalisk ungdom med yrkesutdanning, med målet om å gi ungdommene et alternativ til kriminalitet, sjørøveri og ekstremisme. Et av yrkene var skjønnhetspleiere.

Han trekker også frem den utskjelte Helseplattformen i Midt-Norge.

– De brukte fem milliarder på et datasystem som alle sa ville ødelegge pasientsikkerheten. Og det skjedde, sier han.

– Får vanvittig mye tips

Spissformuleringen av eksemplene er typisk for Sløseriombudsmannen, som er blitt en noe polariserende figur. Kritikere har også stilt spørsmål om hvorvidt eksemplene han oppgir faktisk stemmer, men faktamessig mener Søberg han er på trygg grunn.

– Jeg deler stort sett saker journalister allerede har skrevet om, det er ikke så mye at jeg gjør research alene. Ofte har det en verdi å sette ting i sammenheng. Du kan for eksempel ha en kommune som bruker 100 millioner på tøys, og samtidig klager over at man må legge ned skoler og barnehager. Da har det verdi i å fortelle det til leserne.

– Jeg får også vanvittig mye tips fra følgere, så nå er det nesten bare å gå gjennom innboksen (for å finne saker, red.anm).

– Hvordan verifiserer du de tipsene?

– Jeg har abonnementer overalt og jeg stoler på at journalister har verifisert ting.