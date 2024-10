Harris utfordrer Trump til å ta IQ-test

På spørsmål fra CBS om hun ville være villig til å ta en kognitiv test, slik Trump har tatt til orde for i sosiale medier, svarer Harris at hun godt kan det.

– Jada. Jeg vil utfordre ham til å gjøre det samme, sier hun.

– Dette er det han har tydd til. Jeg tror han er stadig mer ustabil og hemningsløs, og at han har tydd til å kalle meg stygge navn fordi han faktisk ikke har en plan for det amerikanske folket, legger hun til.

En kognitiv test er en kartlegging av kognitive funksjoner innen områdene hukommelse, orienteringsevne, språk, forståelse og visuokonstruksjon. En kognitiv test er blant annet nødvendig i utredningen av demens.

Harris har gjentatte ganger sagt at hennes 78 år gamle republikanske motstander, nå den eldste presidentkandidaten i USAs historie, er stadig mer rabiat og uegnet til å lede landet.

Trump har gjentatte ganger omtalt den 60 år gamle demokratiske visepresidenten som lite intelligent og dum.

De to presidentkandidatene ligger hakk i hæl på en rekke meningsmålinger i forkant av valget 5. november, der det ligger an til å bli et svært tett løp.