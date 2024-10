WSJ:  – Donald Trump er svak for diktatorer

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump er ingen Adolf Hitler, men han er definitivt svak for diktatorer, og han ble venn med flere av dem. Disse diktatorene er farlige. De er nå på fremmarsj, og de samarbeider tettere enn noen gang. Det trengs mer enn smiger og personlige bånd for å stanse dem, slik Trump ser ut til å tro.

Financial Times

Georgiernes ønske om en tettere integrasjon med Europa henger i en tynn tråd etter at regjeringspartiet Georgisk Drøm kunngjorde seier i helgens valg. Nå står ikke bare Kaukasus-republikkens fremtid på spill, men også vestlig troverdighet. Sanksjoner bør vurderes hvis menneskerettighetsbruddene fortsetter.

Die Welt

Sosialdemokratene i Brandenburg trenger en koalisjonspartner for å danne flertall i delstatsregjeringen. Antagelig er det ikke annet å gjøre enn å lukke øynene og inngå samarbeid med det venstrepopulistiske partiet Bund Sahra Wagenknecht.

Dagens Industri

Om litt over ett år kan det bli enklere og mer gunstig å være gründer, særlig med hensyn til skattesituasjonen. Regjeringens forenklingsutredning innebærer at systemet blir enklere, og at den enkelte bedriftseier bedre kan forutsi hvordan reglene slår ut.

