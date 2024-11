EU starter granskning av netthandel-giganten Temu

Selskapet er mistenkt for ikke å gjøre nok for å hindre salg av produkter som utgjør en fare for helse og miljø, og som det er ulovlig å selge i EU. Temu risikerer store bøter hvis EU kommer fram til at selskapet bryter med EUs forordning om digitale tjenester (DSA).

Granskningen skal også se på om appen har en utforming som skaper avhengighet, opplyser EU-kommissær Margrethe Vestager torsdag.

EU-kommisjonen vil at Temu sikrer at produkter som selges via appen, oppfyller EUs krav når det gjelder produktsikkerhet og standard, ifølge Vestager. EU vil også vite mer om hvilke systemer Temu har for å hindre salg av ulovlige produkter, framholder hun.

Lover samarbeid

EU-kommisjonen understreker at den formelle granskningen ikke innebærer noen forhåndsdom, og at det heller ikke er noen frist for når den skal være ferdig.

Temu sier i en uttalelse at selskapet vil samarbeide fullt ut med EU.

– Selskapet tar sine forpliktelser i henhold til DSA på alvor, heter det.

– Vi vil samarbeide fullt ut med reguleringsmyndighetene for å støtte vårt felles mål om et trygt, pålitelig marked for forbrukerne, utdyper Temus talsperson i Norden, Michael Falk i kommunikasjonsbyrået Agera, overfor NTB.

Samtidig har Temu i samtaler om å bli med i en ordning for å bekjempe forfalskede varer på internett, en frivillig avtale som EU-kommisjonen står bak.

Måtte fjerne bordbeskytter

Også i Norge har produkter solgt via Temu fått oppmerksomhet som følge av miljøskadelige stoffer.

En bordbeskytter solgt via Temu hadde 250 ganger mer plastmykner enn lovlig. Stoffet har alvorlige helseeffekter, advarte Miljødirektoratet tidligere i år.

Direktoratet bestilte fire produkter fra den kinesiske handleplattformen i vår i forbindelse med at de sjekket flere utenlandske nettbutikker, ifølge E24. Miljødirektoratet fikk Temu til å fjerne produktet.

Michael Falk skrev da i en epost til E24 at Temu umiddelbart fjernet produktet etter henvendelsen fra Miljødirektoratet. Han sa også at selskapet prioriterer produktkvalitet og har iverksatt tiltak for at de som selger produkter via appen, oppfyller blant annet miljøkrav.

Vil se på anbefalingssystemer

EU vil blant annet gjennomgå hvordan Temus systemer virker når det gjelder å komme med personlig rettede anbefalinger til brukerne. Det skal også undersøkes om plattformen innfrir plikten til å gi forskere tilgang til Temus offentlig tilgjengelige data.

Temu er blant 25 svært store plattformer for netthandel som må følge EUs regler for å unngå store bøter. I de mest alvorlige tilfellene kan bøtene være på 6 prosent av et selskaps globale omsetning. De risikerer også å få forbud mot å selge produkter til europeiske forbrukere.

Andre apper som må rette seg etter DSA, er kinesiske AliExpress, amerikanske Amazon og Shein, som ble startet i Kina.

EU har også startet granskninger av AliExpress, X/Twitter, Facebook og Instagram.

