Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

For et valg USAs to største politiske partier har gitt landet. Demokraten er en progressiv politiker fra California, kastet frem i siste øyeblikk, og tilsynelatende uforberedt på en verden som står i brann. Republikaneren er Donald Trump, som fortsatt nekter for at han tapte i 2020 og har gjort lite for å berolige velgere på vippen.

Financial Times

Bilindustrien står for 6 prosent av jobbene i EU, og Volkswagen er den største bilprodusenten. Nå står det tyske bilkonsernet og deres EU-rivaler overfor en perfekt storm. De må ta igjen Kinas teknologiske forsprang, og i tillegg må elbilene produseres billigere.

Die Welt

Prestestyret i Teheran er ytterst sårbart. Destabilisering, svekkelse, og til slutt en nedkjemping av mullah-diktaturet av det iranske folket selv vil løse mange problemer. Både det iranske folk og Midtøsten har lidd under destabiliserende utenrikspolitikk i flere tiår.

Dagens Industri

Sverige er allerede under angrep. Selv om det ikke kan sammenlignes med ukrainernes tragiske skjebne, utgjør de daglige cyberangrepene mot svenske selskaper og institusjoner en trussel. Disse angrepene bør flere bedriftsledere snakke mer åpent om.

