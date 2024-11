Irans leder truer med knusende svar til USA og Israel

Han lovet lørdag å gjengjelde angrep på Iran og grupperinger som landet støtter.

– Fiendene, både USA og sionist-regimet, bør vite at de definitivt vil få et tann-brekkende svar, sa Khamenei (85) under et arrangement for studenter i hovedstaden Teheran.

Uttrykket «sionist-regimet» brukes av iranske ledere om Israel. Iran har tette forbindelser både til Hizbollah-militsen i Libanon og Hamas på Gazastripen.

I begynnelsen av oktober rettet Iran et rakettangrep mot Israel, som svarte med et angrep på Iran noen uker senere. Flere hemmelige iranske militærbaser skal ha blitt rammet.

Khamenei uttalte da at det israelske angrepet verken burde overdrives eller nedtones, og han tok ikke umiddelbart til orde for noe nytt angrep på Israel.

(NTB)