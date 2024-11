Die Welt: – Man kan håpe bedriftene holder ut

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utgjør en fare for Amerika. I dag går domstolen etter Israel, som ikke er medlem av ICC, for handlinger i Gaza, som ikke er en stat. I morgen kan ICC gjøre det samme mot USA, et annet ikke-medlem.

Financial Times

Kemi Badenoch er den første svarte lederen for et stort britisk parti, og viderefører dermed De konservatives åpenhet for mangfold i toppsjiktet. Men seieren markerer en ytterligere høyredreining etter Brexit, som er roten til partiets nåværende problemer.

Die Welt

Det er ikke bare Volkswagen som produserer for dyrt. Tyskland har mistet konkurransekraft som følge av høye energikostnader og en av verdens høyeste skattebyrder. Man kan bare håpe at flest mulig bedrifter holder ut, inntil landet igjen får en regjering som tør å lede tyskerne gjennom en nødvendig, men krevende reformvei.

Dagens Industri

Selv om stormingen av Kongressen i 2021 ble fordømt, har Donald Trump og hans tilhengerne kommet tilbake. Dette sier noe om hans motstander, Kamala Harris. Men først og fremst sier det noe om Trumps makt og om MAGA-bevegelsens tilsynelatende udødelige appell.

