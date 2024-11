Fattigdomsbarometeret: 18 prosent er bekymret for om de har råd til julefeiring

– Nok et år ser vi at veldig mange er bekymret for julefeiringen. Vi går nå inn i den tredje julen med dyrtid, og i løpet av de siste årene har kostnader til livsviktige ting som bolig og mat økt kraftig, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, i en pressemelding.

Frelsesarmeen opplyser at den allerede nå får spørsmål om hjelp til jul.

Sammen med Opinion måler Frelsesarmeen hvert kvartal hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for folk. Fattigdomsbarometeret tredje kvartal ble gjennomført i uke 41 og 42, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 2022 personer over 18 år.

18 prosent svarer der at de er bekymret for om de har råd til å feire jul i år, med alt som forventes av julemat, julegaver og sosiale sammenkomster. På samme tid i fjor svarte 21 prosent det samme.

Herikstad sier de hver dag møter mennesker som allerede før dyrtiden hadde det vanskelig, og som gjennom dyrtiden har kommet i en alvorlig økonomisk situasjon.