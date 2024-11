Prisekspert skeptisk til kjedenes priskutt på julevarer

Butikkjeden Extra setter ned prisene på 100 typiske julevarer, og konkurrentene svarte umiddelbart på dette med å love priskutt også i sine butikker.

Men lavprisjeger Rune Nikolaisen, kjent som hele Norges «gjerrigknark», og mannen bak forbrukersiden med samme navn, er ikke utelukkende entusiastisk, skriver Romerikes Blad.

– Jeg har forventet at det skulle komme. I mange måneder har kjedene vært opptatt av å være like i pris. Om de nå underbyr hverandre, slik at prisene går nedover, er jeg ikke helt sikker på. Det tror jeg vi ser i løpet av neste uke, om prisene fortsatt går ned, sier han.

Nikolaisen påpeker at de siste priskuttene, som tar utgangspunkt i fullpris utenfor julesesongen, ikke betyr så mye nå. Han mener det er mer riktig å sammenligne prisene med prisene under julehandelen i fjor.

– Jeg tror at prisene går nedover i slutten av november. Jeg er foreløpig avventende med å oppfordre til å hamstre nå, sier han.

