Valget vil avgjøre Ukrainas fremtid

Valget mellom Kamala Harris og Donald Trump vil ha en enorm innvirkning på den videre utviklingen i krigen i Ukraina, skriver CNBC.

Det store temaet er hvorvidt den økonomiske og militære støtten til landets krigføring mot Russland vil fortsette. Etter snart tre år med kamper, er behovet for økonomiske midler større enn noen gang før. Likevel er det ingen tvil om at en utmattelse har begynt å bre seg i landet som er Kievs viktigste støttespiller.

Det er bredt anerkjent at en Trump-administrasjon vil stille seg kritisk til fortsatt ukrainsk støtte, som tillatter krigen å fortsette. Imidlertid er det ikke usannsynlig at en Kiev-vennlig Harris-administrasjon vil møte problemer med å videreføre støtten.

Vil kutte støtten

En svært viktig faktor for Ukraina er hvorvidt demokratene eller republikanerne oppnår et klart flertall i kongressen. Det avgjør hvor mye makt den kommende presidenten vil oppnå, og hvorvidt han eller hun kan fortsette — eller strupe — støtten til Ukraina.

Donald Trump har flere gang tydeliggjort at han vil kutte støtten umiddelbart, etter å ha hevdet at han kan stanse krigen i løpet av sitt første døgn som valgt. Hans visepresidentkandidat J.D. Vance har motsagt mer støtte, og tatt til orde for at USA må presse Kiev til å oppnå en avtale med Moskva som stanser krigen, selv om det innebærer å gi opp Ukrainsk territorie.

En valgseier for Harris vil være en lettelse for Kiev, ettersom hun gjentatte ganger har tydeliggjort fortsatt støtte «så lenge det er nødvendig». Det kan imidlertid bli vanskelig for Harris å presse gjennom mer støtte uten et rent flertall i kongressen.

«Selv om Europa er Ukrainas viktigste donor, vil fraværet av amerikansk støtte bli kritisk for Kiev. Med mindre Europa øker støtten svært raskt og utsteder for eksempel 50 milliarder euro i obligasjoer slik at de kan kjøpe amerikanske våpen til Ukraina, vil Putin trolig vinne krigen», kommenterte Berenberg Bank nylig.

Republikansk motstand

Siden starten av krigen og frem til 31. august i år, har USA bidratt med 108 milliarder dollar i støtte, ifølge Kiel Institutt for Verdensøkonomien. EU-medlemsland og institusjoner har biratt med 161 milliarder euro, rundt 175 milliarder dollar etter dagens kurs.