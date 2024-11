Israels forsvarsminister Yoav Gallant sparket etter konflikt med Netanyahu

Netanyahu sier det har vært avstand mellom ham og Gallant i for mange tilfeller i styringen av Israels krigføring. Israels statsminister sier videre at det har utviklet seg en tillitskrise mellom dem over tid.

I begynnelsen av krigen mot Hamas var regjeringen preget av samling. Den siste tiden har samarbeidet slått sprekker.

– Selv om det i de første månedene av krigen var tillit og fruktbart samarbeid, har denne tilliten uheldigvis slått sprekker mellom meg og forsvarsministeren de siste månedene, sier Netanyahu.

I en uttalelse på X sier Gallant at sikkerheten til den israelske stat er og vil alltid være hans livs fremste oppgave.

Israel Katz går inn i stillingen som forsvarsminister og erstatter dermed Gallant. Katz har fram til nå vært utenriksminister. Gideon Saar går inn som ny utenriksminister.

Netanyahu-lojalist tar over

Gallant og Katz representerer begge partiet høyrepartiet Likud, som også er partiet til Netanyahu. Katz beskrives som en Netanyahu-lojalist med lang fartstid i hans regjering.

Gideon Saar, som tar over som utenriksminister, var i Likud fram til 2020. Han brøt ut av partiet etter å ha utfordret Netanyahus lederskap og opprettet partiet Nytt håp. Partiet gikk inn i Israels regjering i kjølvannet av Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

Israel er for tiden involvert i krigføring på flere fronter, i hovedsak på Gaza, i Libanon og i Iran.

Flere enn 43.300 palestinere er drept i de nesten 13 månedene med krigføring på Gazastripen siden Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor.

Siden krigen brøt ut mellom Israel og Hizbollah har minst 3000 mennesker blitt drept og 13.500 såret i Libanon, de fleste av dem siden september, ifølge landets helsedepartement.

Kan bli demonstrasjoner

Sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som representerer det ytterliggående høyrenasjonalistiske partiet Jødisk makt i Netanyahus koalisjon, sier avgjørelsen om å sparke Gallant var riktig. Ben-Gvir mener det hadde vært umulig med «full seier» med Gallant som forsvarsminister.

Gallant har vært en populær forsvarsminister, og oppsigelsen var ikke ventet.

Et tidligere forsøk på å sparke Gallant i mars 2023 førte til store protester mot Netanyahu. Opposisjonspolitiker Yair Golan oppfordrer på X israelere til igjen å demonstrere og demonstrere.

En organisasjon som representerer gislene som er tatt til fange av Hamas, reagerer på oppsigelsen, ifølge Haaretz. De sier den er et nytt steg i «torpederingen» av en utvekslingsavtale, ifølge avisen.