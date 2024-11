WSJ: – USAs institusjoner er sterke

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hvis du tror 2024 har vært et turbulent år, er du for ung til å huske 1968. Det var et år med opptøyer og attentater på Martin Luther King Jr. og Robert Kennedy. Likevel klarte USA seg, og det samme vil skje denne gang, uansett hvem som overtar Det hvite hus. USAs demokratiske institusjoner er sterke.

Financial Times

Den nye Labour-regjeringens første budsjett utvidet arveavgiften til å omfatte gårdsbruk. Mange i landbruksnæringen advarer om at det kan knekke familiegårdene. Også på andre områder trenger britisk jordbruk å få avklart rammebetingelsene.

Die Welt

Det største problemet i tysk økonomi er ikke krisen i Volkswagen, men at landet mangler unge gründere som kan dominere næringslivet i 2030-årene. I altfor lang tid har landet satset på gårsdagens vinnere. Nå trengs det strukturreformer for å skape mer innovasjonskraft.

Dagens Industri

Et valgsystem må proaktivt reformeres for å ivareta tilliten til hvordan stemmene mottas, telles, og hvordan valgresultatet presenteres. Plutselig kan også et land som Sverige rammes av en kampanje som påstår at valget ikke har gått rett for seg.