Støre gratulerer Trump: – Ser fram til å fortsette samarbeidet

– På vegne av den norske regjeringen vil jeg gratulere Donald Trump med seieren i presidentvalget. USA er Norges viktigste allierte, og vi samarbeider tett på mange områder. Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet med USA under Trumps ledelse, sier statsministeren i en uttalelse.

Det amerikanske valget så ut til å bli jevnt, men utover onsdag morgen har det blitt stadig mer klart at Trump og republikanerne har vunnet en brakseier.

Viktigst å ivareta norske interesser

– Norge har gjennom skiftende tider og med ulike presidenter samarbeidet med USA. Dette vil vi fortsette med. For regjeringen er det viktigste å ivareta norske interesser. USA er viktig for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og norsk sikkerhet, sier statsminister Støre.

Støre sier regjeringen er forberedt på at samarbeidet på områder som er viktige for Norge, kan bli påvirket når det nå blir et politisk skifte i USA.

– Det grunnleggende ligger fast: USAs engasjement er viktig for å løse globale utfordringer, og Norge ønsker å videreutvikle vårt gode forhold som er tuftet på solide langsiktige fellesinteresser, sier Støre.

Vil utvikle samarbeidet

Han sier regjeringen har gjort tydelige prioriteringer av viktige saksområder i relasjonen til USA.

– Sikkerhets- og forsvarspolitikken er viktigst, og det vil det fortsette å være. Det var også samarbeidsområder som ble styrket under Trumps første periode. Samtidig vil vi se på muligheter for å utvikle samarbeidet på andre områder, sier Støre.

(NTB)