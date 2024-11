Stoltenberg til NRK: – USA kommer til å være en sterk Nato-alliert

– Vi har ingen garantier i demokratier, og det kommer til å bli en del støy og utspill folk kommer til å stille spørsmål ved. Men grunnleggende sett tror jeg USA, også med den nye presidenten, kommer til å være en sterk Nato-alliert, sier Stoltenberg i Dagsrevyen.

– Det er i deres interesse å ha et sterkt Nato, og derfor tror jeg de kommer til å fortsette å bygge opp om alliansen.

Forrige gang Trump var president truet han med å trekke landet ut av Nato, men Stoltenberg tror ikke det er en aktuell problemstilling nå.

– Jeg tror han kommer til å stå ved Nato. Det er i USAs interesse å ha et sterkt Nato, og det er sterk støtte til Nato i USA i Kongressen. Kritikken hans har egentlig ikke vært mot Nato, men mot Nato-allierte som ikke har betalt nok for medlemskapet, sier Stoltenberg, og legger til at mange land nå betaler mer enn under Trumps forrige presidentperiode.

Ifølge Stoltenberg er Nato mye bedre forberedt på Trump som USAs president nå enn i 2016, da han ble valgt forrige gang.

– Det viktigste uttrykket for det er jo at hovedkritikken var at det var urettferdig, at USA betalte veldig mye, Europa betalte altfor lite. Og det er dramatisk endret. Jeg tror ikke han er fornøyd med 2 prosent, det vil komme krav om enda mer. Men det er i hvert fall et bedre utgangspunkt enn i 2016.

