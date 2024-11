Reuters: EU etterforsker Visa og MasterCard for misbruk av markedsmakt

Spørsmål om Visa og MasterCard har gått ut til aktører både i varehandelen og innen betalingstjenester fra EU-kommisjonen. De fikk spørsmålene i september og måtte svare i oktober, ifølge et dokument nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

De to gigantene har lenge vært dominerende på markedet for betalingskort i Europa, og varehandelen har lenge klagd over såkalte «scheme fees» som de har ilagt kundene sine de siste årene. Disse gebyrene ilegges fra kortoperatørens side for «tjenester knyttet til deltakelse i systemet,» skriver Reuters.

Visa jobber med informasjon

I tillegg anklages Visa og MasterCard for manglende åpenhet. Aktørene på varehandelssiden er blant annet blitt bedt om å svare på hvorvidt slike gebyrer og endringer av dem negativt har påvirket deres drift i perioden 2016 til 2023.

– Vi har ingen ytterligere kommentar til saken, da etterforskningen fortsatt pågår, heter det i kommentar fra kommisjonen.

Visa har bekreftet at de har fått en forespørsel om informasjon fra kommisjonen, og jobber med å skaffe den.

Bransjeinformasjon raser

Bransjeorganisasjonen EuroCommerce, som blant annet representerer Amazon, Carrefour, H&M, Ikea, Metro og Rewe Group, sier økninger og nye gebyrer av denne typen har spist opp alt de tjente inn på at andre gebyrer ble kuttet av EU i 2015.

– Vi anslo i 2022 at dette koster EUs økonomi 1,5 milliarder euro årlig. Med over 800 forskjellige scheme fees ser vi at det er vanskelig for grossister å implementere dem riktig, for ikke å snakke om næringsdrivende som ikke forstår dem, sier de i en uttalelse.

Et britisk regulerende organ har også uttalt bekymringer om temaet, og sier det finnes lite bevis for at gebyrøkninger har ført til bedringer i tjenestene.

