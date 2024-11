Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har levert en bemerkelsesverdig prestasjon og et politisk comeback for historiebøkene. Spørsmålet er hvordan han vil bruke de neste fire årene til å bygge en arv større enn splittelsen.

Financial Times

Amerika har talt – klart og tydelig. Historien til det amerikanske demokratiet er preget av at velgerne tidvis avviser filosofien og resultatene til den utgående administrasjonen og velger noe nytt. Dermed ligger det an til enorme konsekvenser, ikke bare for nasjonen, men for verden. Det amerikanske presidentvalget i 2024 er ett av disse.

Die Welt

Den 47. presidenten i USA heter Donald Trump. Han har igjen, med sitt unike instinkt, forstått hva et flertall av de amerikanske borgerne er opptatt av. Med sin politikk basert på frykt må han nå skape en politikk for enhet.

Dagens Industri

EU var uforberedt forrige gang Trump vant. Man visste at han var proteksjonist, men ikke hvor langt han var villig til å gå. Donald Trump er en politiker som ikke nøler med å utnytte svakhet, selv hos USAs venner. Men denne gangen er vi klare.

