– Det har vært en historisk presidentperiode. Ikke på grunn av at jeg har vært president, men på grunn av jobben vi og dere har gjort, sa Biden utenfor Det hvite hus torsdag.

Han la til at han lovet valgvinner Donald Trump at han skal gjøre alt for å forberede maktoverføringen.

– Jeg skal følge grunnloven og oppfylle min ed, og 20. januar skal vi ha en fredelig maktoverføring.

Til Demokratene og sine tilhengere sa presidenten:

– Det er umulig å unngå tilbakeslag. Men å gi opp er utilgivelig.

Talen inkluderte også en hyllest til visepresident Kamala Harris, som overtok som presidentkandidat for Demokratene på kort varsel i sommer.

– Hun gjennomførte en inspirerende valgkamp, og alle fikk se hennes personlighet. Hun har ryggrad og en fantastisk, ekte karakter, sa Biden.

Presidenten understreket også at det amerikanske folket fortjener en fredelig og ryddig maktoverføring, og oppfordret til samling i det dypt splittede landet.

– Man kan ikke være glad i landet sitt bare når man vinner. Man kan ikke være glad i naboen sin bare når man er enige.

NTB