Er det smutthull i skattelovgivningen?

Torgeir Fjeldskaar, advokat i SANDS. Foto: SANDS

På skriftlig spørsmål fra Høyres Henrik Aasheim i oktober, uttalte Trygve Slagsvold Vedum at han ikke ville informere Stortinget om skattehull i det norske skattesystemet. Videre påsto LO-sjeføkonom Roger Bjørnstad i en artikkel i DN at det finnes mange skattehull knyttet til fritaksmetoden og holdingselskaper.

I moderne tid er det norske regelverket heldigvis ikke så svakt at det preges av skattehull som utnyttes av norske skattytere. «Skattehull» eller «smutthull» er begreper som oftest benyttes av politikere eller journalister. Et skattehull er typisk en svakhet eller uklarhet i lovgivningen, som tillater skattytere å redusere skatt på lovlig vis, men i strid med lovgivers intensjon. Å utnytte slike vil av noen karakteriseres som illojalt, eller som uttrykk for manglende skattemoral.

Noe annet er å tilpasse seg regelverket slik det var ment å virke. Man kan sørge for å bo i egen bolig i ett år før man selger, slik at man slipper å betale skatt på gevinsten. Dersom boligprisene alternativt har gått ned, kan man få skattefradrag for tap ved å eksempelvis flytte ut og leie ut boligen en tilstrekkelig periode før salg. Selv om dette er skattemessig gunstig, er det ikke smutthull.

Mye av grunnen til at det er få smutthull i skattelovgivningen, er at regjeringen effektivt fanger opp eventuelle svakheter og foretar løpende justeringer. Selv om man skulle oppdage et hull i skattelovgivningen, er det ikke nødvendigvis en god idé å utnytte det. Skattemyndighetene har flere virkemidler for å skattlegge skattemotiverte transaksjoner som strider mot formålet med regelverket. Det finnes blant annet regler for å gjennomskjære eller tilsidesette transaksjoner, slik at beskatningen ikke gjennomføres slik skattyter hadde sett for seg.

Historiske smutthull

Gjennom tidene har det vært flere tilfeller av det som nok må regnes som skattehull. Et eksempel var muligheten for å redusere formuesverdien på aksjer gjennom omorganiseringer. Enkelt forklart kunne man dele opp selskap ved fisjon, og etter gjeldende verdsettelsesregler få redusert skattemessig formuesverdi til nær null. I skattelistene kunne man derfor observere formuende personer som innimellom stod oppført med sterkt redusert formue. Det var selvsagt krav om forretningsmessig begrunnelse for en slik omorganisering, men det var normalt kurant i større virksomheter. Frem til 2015 kunne man også låne penger av eget selskap til privat forbruk, og slik sett unngå å betale utbytteskatt.