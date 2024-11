Dagens Industri: – Kronen gjør oss fattige og ustabile

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Irans valuta rial stupte etter Republikanernes valgseier denne uken. Med Donald Trump i Det hvite hus kan festen være over for det iranske regimet, som fikk inn mer enn 40 milliarder dollar i ekstra oljeinntekter under Biden-årene på grunn av manglende håndheving av amerikanske sanksjoner.

Financial Times

Etter knappe tre år kollapset den tyske koalisjonsregjeringen på onsdag. Nå trenger landet et nyvalg for å løse problemene som tårner seg opp: Industrien er i resesjon, opprustningen av forsvaret har mistet dampen, og hjelpen til Ukraina er halvert.

Die Welt

Regjeringskoalisjonen av rødt, gult og grønt har havarert. Det begynte optimistisk, med store ambisjoner, men ganske snart avfødte koalisjonen konflikter og krangel i full offentlighet i stedet for løsninger.

Dagens Industri

Sverige skal tilhøre EUs kjerne, men det gjør vi ikke. Sammen med Polen, Ungarn, Tsjekkia, Romania og Bulgaria tilhører vi et belte mellom Østersjøen og Svartehavet som står utenfor EUs viktigste prosjekt, eurosonen. Dette standpunktet blir stadig mer uforståelig. Det skader oss økonomisk fordi den svenske kronens svakhet gjør oss unødvendig fattige og ustabile.

