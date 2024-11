Der ble det lagt en ny slagplan for at EU skal bli mer konkurransedyktig.

– Vi har klarlagt våre styrker i forhold til våre konkurrenter. I tillegg er det områder hvor vi skal forbedre oss, uttalte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på en pressekonferanse etter møtet.

I den tolv punkter lange slutterklæringen ber landene blant annet EU-kommisjonen om å legge fram en ny strategi for å fordype det indre markedet innen neste sommer.

Norge er med i det indre markedet gjennom EØS-avtalen.

Toppmøtet ber også om fart i arbeidet med å få på plass en kapitalmarkedsunion og ferdigstille en bankunion.

EU vil også bygge opp en egen energiunion med et fullt integrert energimarked og ta raske grep for å få ned energiprisene i Europa.

I tillegg ber landene kommisjonen om å legge fram et forslag innen neste sommer for hvordan minst en firedel av reguleringene for næringslivet kan kuttes.

(NTB)