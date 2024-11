Fortsatt uklart hvem som får flertall i Kongressen

Republikanerne føler seg trygge på at de skal beholde et knapt flertall, mens Demokratene insisterer på at de fortsatt har mulighet til å få flertall. Republikanerne har allerede skaffet seg flertall i Senatet.

Demokratenes leder i Huset, Hakeem Jeffries, sier at det blir svært jevnt, uansett hvilket parti som haler i land flertallet. I dag har Republikanerne 220 mandater og Demokratene 212, med tre ledige.

Fredag ettermiddag hadde Republikanerne ifølge New York Times og AP sikret seg 211 mandater, og Demokratene hadde 199 i boks. Det kreves 218 for flertall.

Jeffries sier at Demokratene fortsatt har håp om flertall dersom de klarer å vinne en rekke av de gjenstående valgene i valgkretser i Arizona, California og Oregon. Uansett kommer Demokratene ikke til å ha færre enn 212–214 seter, sier han.

Kampen står særlig om åtte utsatte republikanske mandater, men i årets valg har det vist seg svært vanskelig for begge partier å vinne mandater fra det andre partiet. Hittil har de bare klart å overta tre mandater hver over hele landet.

Jeffries kan dermed skryte av at han har ledet Demokratene gjennom et valg i Huset der de ikke har lidd et like kraftig nederlag som i presidentvalget og i Senatet.