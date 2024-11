Russland: Uaktuelt å gjenoppta samtalene om rustningskontroll

Russland og USA utveksler synspunkter på Ukraina via lukkede militære og politiske kanaler, sier Sergej Riabkov til Interfax.

Ifølge ham er Kreml også villig til å lytte til påtroppende president Donald Trumps forslag til fredsløsning for Ukraina, men har ikke tro på at det fins en enkel løsning.

– Vi er ekstremt grundige, ansvarlige og åpne for enhver idé som andre land kommer med når det gjelder dette, sier Rjabkov til det russiske nyhetsbyrået.

Russland president Vladimir Putin gratulerte torsdag Trump med valgseieren i USA og roste ham for å vise mot under attentatet i juli.

Putin understreket også at Kreml er åpen for dialog med Trump, og at man fra russisk side har registrert hans påstand om at han kan få en slutt på krigen i Ukraina over natten.