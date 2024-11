– Jeg er ikke redd for maskiner, men jeg er redd for dumme mennesker. Med papir og blyant eliminerer vi juks og får et tidsriktig bilde av elevenes faglige nivå, sier barne- og kunnskapsminister Mattias Tesfaye fra Sosialdemokratene til Jyllands-Posten.

Allerede neste sommer blir det papir og blyant under eksamener i spansk, italiensk og fransk. I 2027 vil endringen utvides.

Tiltak mot juks

Tomas Kepler, leder i Ungdomsskolelærerforeningen, ønsker papir og blyant velkommen.

– Vi er positive til at behovet for å utvikle prøveformene blir tatt på alvor, og at statsråden tør å si at noen prøver må være analoge og ikke digitale, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Ifølge Tesfaye skal forslaget sees på som et tiltak mot juks med blant annet kunstig intelligens.

– Våre medlemmer opplever, både til daglig og til eksamen, at det er nesten umulig å vite om man faktisk vurderer studenten. Tilgang til kunstig intelligens undergraver troverdigheten til elevenes oppgaver. Og det sliter mye på tilliten mellom lærer og elev, sier han.

Må lære seg å skrive for hånd

Flere ting må endres dersom det innføres eksamen med papir og blyant.

Undervisningen må bli mer analog og elevenes vaner må endres. Ikke minst må de lære seg å skrive for hånd.

– Jeg tror at mange elever i dag ikke har en håndskrift som gjør at de enkelt vil kunne svare på en oppgave, sier Kepler.