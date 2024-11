USA vil forsøke å inngå klimaavtale før Trump

Det sier USAs klimautsending og sjefforhandler John Podesta på klimatoppmøtet COP29 i Aserbajdsjan.

– Vi er her for å jobbe, og vi er oppsatt på å få et vellykket resultat, sa Podesta på en pressekonferanse i Baku mandag.

Han uttrykker også stor frustrasjon over at Donald Trump igjen blir USAs president, en mann som mange regner som en klimafornekter. Podesta mener det vil få store konsekvenser for klimaet.

– For dem som er engasjert i klimaambisjoner, var forrige ukes resultat en bitter skuffelse. Det er klart at den neste administrasjonen kommer til å ta en u-sving i disse spørsmålene, sier han.

Men han understreker at amerikanerne kommer til å fortsette klimaarbeidet i delstater og på lokalt nivå.

– Dette er ikke slutten på vår kamp for en renere og tryggere planet. Kampen er større enn ett valg og én politisk syklus i ett land, sier han.

