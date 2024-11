Saudi-Arabia tar avstand fra israelske angrep mot Iran

Uttalelsen kan tyde på en tilnærming mellom de to regionale stormaktene, som i mange år har knivet om innflytelse i land som Libanon, Jemen og Syria.

Kronprins Mohammed bin Salman kom med uttalelsen da han mandag innledet på et toppmøte med arabiske og muslimske ledere i Riyadh. Her sa han at verdenssamfunnet bør sørge for at Israel respekterer suvereniteten til det han kalte den «søsterlige islamske republikken Iran» og ikke krenke dens områder.

I talen sa han også at verdenssamfunnet straks må stanse Israels angrep mot «våre brødre i Palestina og Libanon», og han kalte den israelske krigføringen på Gazastripen for et folkemord.

Snakket med Irans president

Samme dag ble det klart at kronprinsen også har snakket med Irans president Masoud Pezeshkian på telefonen. Ifølge det saudiske utenriksdepartementet snakket de to om hvordan de kan bedre det bilaterale forholdet. Pezeshkian skal også ha rost Saudi-Arabia for å ville holde et toppmøte for å diskutere Israels angrep mot de palestinske områdene og Libanon.

Samtalen fant sted søndag kveld, samme dag som Saudi-Arabias forsvarssjef var på besøk i Iran for å snakke med sin motpart der.

Iran og Saudi-Arabia har tradisjonelt vært svært fiendtlig innstilt til hverandre, men landene har vært preget av en forsiktig tilnærming siden Kina meglet fram en avtale mellom dem i 2023.

Israel håper på avtale

Israel har lenge ønsket å etablere diplomatiske forbindelser med Saudi-Arabia, som for ett drøyt år siden skal ha vært nær ved å normalisere forholdet til Israel.

Samtidig anser Israel Iran som sin erkefiende, som med sin støtte til grupper som Hamas og Hizbollah utgjør den egentlige trusselen mot Israel.

Saudi-Arabia er fortsatt en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten, og det gjenstår å se hvordan en tilnærming mellom Saudi-Arabia og Iran vil påvirke Saudi-Arabias forhold til en ny Trump-administrasjon.

I Trumps forrige periode ble Saudi-Arabia omtalt som en støttespiller i kampen mot Iran.

(©NTB)