Oslo Nye Teater får 35 millioner kroner – hvorav 25 millioner er et lån

Kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H) bekrefter dette overfor avisa.

– Det har vært viktig for oss å kunne gi dem den tryggheten. Vi sa allerede i juni at det kunne være aktuelt å se på omstillingsmidler. Nå har styret sett på det og kommet med en søknad, som vi tar høyde for, sier Leirvik North.

Pengene forutsetter at teaterets styre legger fram en plan for omstilling av teaterets drift.

Opprinnelig lå det kommunalt eide teateret an til å få kuttet tilskuddet med 37,5 millioner kroner. Så søkte altså styret om 25 millioner kroner til å gjennomføre en forsvarlig omstilling, og 10 millioner kroner ekstra i tilskudd.

Søknaden gjelder engangsmidler for neste år.

Støttespillere fra hele landet har kjempet for at Oslo Nye skulle overleve.