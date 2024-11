Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump har utvilsomt mandat fra velgerne til å begrense innvandringen. Det store spørsmålet er hvordan han skal oppfylle valgløftet om å gjennomføre den største deportasjonen i historien. For det kan fort bli stygt.

Financial Times

I den aserbajdsjanske hovedstaden er klimatoppmøtet COP i gang. Men Donald Trumps skygge henger over Baku. Verdens rikeste land vil bli ledet av en president som aktivt motarbeider en løsning på et eksistensielt problem.

Die Welt

Den russiske hæren er på fremmarsj. Likevel leverer Vesten kun akkurat nok våpen til at Ukraina kan holde hodet over vannet i sin forsvarskamp. Den frie verdens ledere bør skamme seg over denne svikten. Ungarns Viktor Orbán har helt rett når han sier at europeerne ikke kan opprettholde støtten til Ukraina uten amerikansk hjelp.

Dagens Industri

Skattesystemet har blitt mye bedre. Formuesskatten og arveavgiften er borte, marginalskattene var groteske for 50 år siden, og inntektsskatten har blitt redusert for brede grupper. Nå er det på tide å ta neste steg for et rikere Sverige – i en langsiktig, men tydelig retning mot flat skatt.

