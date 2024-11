Kinesiske Trump-selgere tjener fett på valgseieren

– Natten det ble klart hvem som vant valget, kom det inn 3000 ordre bare på noen timer, fortalte Ricky Luo til South China Morning Post.

Han fungerer som et mellomledd mellom kinesiske produsenter og det amerikanske markedet. Luos marginer på salget av Trump-capser er enorme. Han kjøper dem for drøyt 6 kroner per caps og selger dem for 100 kroner, på eksempelvis Temu og Amazon.

Mange av Trump-effektene som selges i USA, kommer fra den østkinesiske byen Yiwu, som regnes som et produksjonssentrum for flere mindre varer.

Flere av dem som kjøper og selger Trump-effekter, melder om ti ganger så stor etterspørsel etter valget.