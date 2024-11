Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ukraina er ikke i ferd med å tape krigen, men er heller ikke i ferd med å vinne den. Det skyldes Joe Bidens begrensninger på våpenforsendelser. Både når det gjelder artilleri, missiler og luftvern har USA forbudt angrep inne i Russland. Krigen er et stort kaos som Donald Trump nå arver fra Biden.

Financial Times

Coronapandemien er over, men det økte sykefraværet har ikke gått tilbake. I Norge var det for eksempel høyere sykefravær enn på 15 år. Når færre er i jobb, betyr det at økonomien ikke vokser så raskt som den kunne ha gjort.

Die Welt

Olaf Scholz lar seg ikke stoppe av grunnloven for å nå sine økonomiske mål. I stedet for å holde seg til gjeldsbremsen, ønsker han å bruke Ukraina-krigen som påskudd for mer lån. På den måten gjør han reformtilhengerne en bjørnetjeneste.

Dagens Industri

Forrige uke foreslo Myndigheten för samhällsskydd och beredskap at kalkbrytningen og sementproduksjonen på Gotland skal klassifiseres som en nasjonal interesse for totalforsvaret. Den sikkerhetspolitiske situasjonen må bli en drivkraft for å bygge landet sterkere industrielt.

