En av tre planlegger å handle under Black Week

Det kommer fram i en undersøkelse Opinion har gjennomført for prissammenligningstjenesten Prisjakt.

Andelen som skal gjennomføre kjøpet på nett, øker. Åtte av ti planlegger i år å handle i en nettbutikk.

Dessuten er flere er redde for å bli lurt av butikkene. Halvparten av dem som svarer at de ikke skal handle under Black Week, oppgir mistillit til butikkenes prismarkedsføring som årsak. Flertallet i undersøkelsen er skeptiske til butikkenes tilbud i perioden.

– Vi skulle veldig gjerne ha presentert lystigere tall, men i stedet avdekker undersøkelsen stadig mer skeptiske kunder med enda større press på lommeboken. Derfor tør jeg ikke spå at salgsrekordene kommer til å falle under årets handlefest i november, sier norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt.

Fire av ti husholdninger oppgir at de har dårligere økonomi nå enn for ett år siden, flest i aldersgruppen 30–39 år.

1000 personer i aldersgruppen 18–79 år har deltatt i undersøkelsen.