USA åpner rakettbase i Polen

Russlands president har helt siden 2000-tallet vært imot utplassering av det amerikanske rakettskjoldet i Polen.

– Dette er et bevis for at president Putin hadde rett. Dette er en framrykking av amerikansk militær infrastruktur på europeisk territorium mot våre grenser, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Det er ikke noe annet enn et forsøk på å hindre vårt militære potensial, og selvfølgelig vil dette lede til at vil iverksetter tilsvarende tiltak for å sikre jevnbyrdighet, sier han videre.

Militærbasen har vært under bygging siden 2000-tallet og ligger i byen Redzikowo ved Østersjøen. Den er en del av Natos rakettskjold. som ifølge forsvarsalliansen er i stand til å avskjære både kortdistanse- og mellomdistanseraketter.

Ifølge polske myndigheter viser luftforsvarsbasen at alliansen mellom Polen og USA er solid uansett hvem som bor i Det hvite hus.

– Det tok en stund, men dette anlegget viser USAs geostrategiske besluttsomhet, sier Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski i en video som ble lagt ut på X/Twitter tirsdag.

– Den polsk-amerikanske alliansen er sterk, uansett hvem som styrer i Warszawa og Washington, sier han.