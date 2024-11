Asker-ordfører om E18-vedtak: – Helt satt ut

– Jeg er helt satt ut. At det går an å svikte oss på denne måten. Jeg har ikke ord, sier Asker-ordfører Lene Conradi (H) til Budstikka.

Det ble klart torsdag morgen at et flertall på Stortinget, bestående av Ap, Sp, Rødt, MDG og Pasientfokus, foreslår å si nei til å gjenåpne kollektivfeltene i Oslo og Akershus for elbiler. Istedenfor vil de øremerke ekstra penger til busstilbudet.

Conradi kaller dette en hestehandel der det skapes et inntrykk av at busstilbudet blir bedre. Forslaget fra flertallet innebærer nemlig at Akershus fylkeskommune må ta en tredel av kostnadene – altså hoste opp 50 øre for hver krone staten deler ut.

– Slik situasjonen er nå så står bussene i endeløse køer, på steder som Fekjan og Billingstadsletta. Det frykter jeg at de ikke har nok kunnskap om på Stortinget.

Conradis partikollega, Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), kaller også beslutningen «meningsløs».