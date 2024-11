Krise for selskapet som driver Haugesund lufthavn

Styreleder Martin Laurhammer har skrevet et varselbrev til Avinor om saken, skriver Haugesunds Avis.

Selskapet har også bedt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om et møte snarest mulig. De varsler om at de går minst 20 millioner kroner i minus både i år og neste år med mindre de får mer penger over statsbudsjettet.

Lufthavndrift har lånt 20 millioner av de lokale kommunene og 10 millioner av kraftselskapet Haugaland Kraft, gjeld de ikke kan betale inntil videre. I 2025 står de også foran en oppgradering av rullebane og lysanlegg, som da vil ha vært 50 år i drift. Det anslås å koste opptil 75 millioner kroner.

– Departementet kan avgjøre at Avinor skal selge, eller be Avinor finne en ordning med lavere leie. Slik vi ser det, har Avinor to muligheter: Enten å si «dere har fått sjansen, vi overtar», eller diskuterer finansiering med oss, sier Laurhammer.