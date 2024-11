– Greenpeace har gjennomført en aksjon mot konsernsjefen og hans familie, eiendom og bolig som Equinor tar sterkt avstand fra. Virkemidlene i aksjonen bør etterforskes som straffbare handlinger utført for å ramme privatpersoner, skriver Equinor i en pressemelding.

Selskapet skriver at de ser med sterk uro på utviklingen med økende bruk av ikke-varslede og det de mener er ulovlige aksjoner.

– Det er prinsipielt viktig å få en rettslig avklaring av lovligheten av denne aksjonsformen, og politiets ansvar for å forebygge og gripe inn, skriver selskapet.

Aktivistene tok seg onsdag inn i hagen til konsernsjef Anders Opedal og etterlot seg skrot. De opplyste onsdag til Aftenbladet at skrotet stammer fra flommen i Brasil i mai, som de mener Equinor har delansvar for. Årsaken er at de mener den er knyttet til klimaendringer.

– Politikerne har et stort ansvar. Men Equinor har et selvstendig ansvar for å nå klimamålene om utslippsreduksjon i tråd med eierskapsmeldingen fra regjeringen, sa Halvard Haga Raavand fra Greenpeace til avisen.

– Vi har forsikret oss at ingen er hjemme. Samtidig er klimaendringene også veldig invaderende. For de i Brasil og andre som rammes, fortsatte han.