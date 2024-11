Scholz snakket med Putin – Ukraina kritisk

Ifølge Kreml sa Putin han var åpen for å diskutere en avtale om fred, samtidig som han gjentok flere krav.

– En mulig avtale må ta hensyn til Russlands sikkerhetsinteresser og ta utgangspunkt i en ny territorial realitet, skriver Kreml.

Russland har lenge gjort krav på fire ukrainske fylker og krevd at Ukraina trekker sine styrker ut av disse områdene. Russland hevder å ha annektert de ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, til tross for at de ikke har full kontroll over noen av dem.

Snakket i 2022

Sist Scholz og Putin snakket sammen var i desember 2022, åtte måneder etter at Russland invaderte Ukraina med store styrker. Da ba Scholz om en diplomatisk løsning på krigen og tilbaketrekking av russiske styrker fra Ukraina. Dette var også den forrige kjente samtalen mellom Putin og en leder for et vestlig land.

I oktober sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock at Putin ikke var villig til å snakke med Scholz om å finne fredsløsninger i Ukraina. Hun kritiserte ham for å avslå tilbud om samtaler. Scholz har flere ganger den siste tiden sagt seg villig til å diskutere med Putin hvordan Ukraina-krigen kan ta slutt.

– Vi må se om det er måter å finne ut om denne krigen vil vare for alltid eller om vi kan finne måter å avslutte den på, sa Scholz søndag.

Tredje vinter

USA og EU innførte omfattende sanksjoner mot Russland i kjølvannet av invasjonen i 2022, men innen Nato har Putin fortsatt kontakt med Ungarns statsminister Viktor Orban og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Samtalen mellom Scholz og Putin skjer på et kritisk tidspunkt i Russlands invasjonskrig i Ukraina. De ukrainske styrkene er under økende press nå som krigen går inn i sin tredje vinter.

Tyskland har vært en av Ukrainas største støttespillere, bare slått av USA. Men etter at det amerikanske presidentvalget endte med seier til Donald Trump, som har kritisert hjelpen Ukraina får, er det usikker om USA vil stå like støtt ved støtten.