Ingvild Kjerkol vurderer å saksøke Støre-regjeringen

– Vedtaket til Felles klagenemnd skaper stor uforutsigbarhet for alle som har studert på universitet- og høyskolenivå. Det er også vanskelig for mine klienter å forstå at loven kan være slik Felles klagenemnd legger til grunn. Nå skal Kjerkol og medstudenten vurdere om dette er en sak domstolen bør se på, skriver Kjerkols advokat Marianne Klausen i en epost til kanalen.

Nord universitet felte i april den daværende helse- og omsorgsministeren for fusk i en masteroppgave hun leverte med en medstudent i 2021. Kjerkol og medstudenten klaget på vedtaket.

Felles klagenemnd behandlet saken onsdag 30. oktober, men ville ikke offentliggjøre sitt vedtak.

Forrige fredag kom svaret. Kvelden etter sendte Kjerkols advokat konklusjonen i vedtaket til NTB, men ikke det fullstendige vedtaket. Det har TV 2 fått innsyn i:

«Felles klagenemnd finner det bevist at klageren har fusket forsettlig i forbindelse med innleveringen av masteroppgaven».

Kjerkol gikk av som helse- og omsorgsminister 12. april etter at statsminister Jonas Gahr Støre kom fram til at hun, etter å ha blitt felt for fusk, ikke hadde den nødvendige tilliten som statsråd.