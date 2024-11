235.000 nordmenn har fått ny bank i helgen

– Vi har jobbet lenge med å forberede dette, det er snakk om svært mange kunder, sier landssjef Randi Marjamaa i Nordea Norge.

Hun legger til at bak dette enorme tallet er familier, voksne, barn, enslige og gifte med et bredt spekter av kontoer, kort og andre bankprodukter.

Landssjef Erlend Angelfoss i Danske Bank Norge sier i en pressemelding at han er fornøyd med at banken har nådd denne viktige milepælen.

– Jeg vil rette en stor takk til alle kolleger som har stått på for å komme i mål, til alle i Nordea for et godt samarbeid og til kundene våre for deres tillit og tålmodighet i denne prosessen, sier han.

Det var 7. juni i fjor at Danske Bank annonserte at banken skulle trekke seg ut av det norske personkundemarkedet. En drøy måned senere ble det klart at Nordea ville kjøpe personkundevirksomheten i Norge.

Nå er salget av Danske Banks personkundevirksomhet til Nordea avsluttet.

Den påfølgende godkjenningen fra Danske Banks styre om den planlagte ekstraordinære utbyttebetalingen er fortsatt under behandling, men forventes gjennomført innen utgangen av året som planlagt.

