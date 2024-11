Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Tulsi Gabbard var demokrat frem til 2022. Nå er hun Donald Trumps nye etterretningsdirektør. Hun skiller seg ut som et bekymringsfullt valg fordi synet hennes på bruk av militærmakt plasserer henne til venstre for selv de mest forsiktige stemmene i Det demokratiske partiet.

Financial Times

Etter måneder med overveielser gir Biden-administrasjonen Ukraina lov til å bruke langtrekkende raketter. Det var på høy tid. Dette er øyeblikket for å gi Kyiv så mye hjelp som mulig for Donald Trump tar over i Det hvite hus.

Die Welt

Uroen ved en fotballkamp i Amsterdam viser at jødehatet bryter ut så snart sikkerhetsmyndighetene ser bort. Altfor lenge har man i Vesten kun hvisket om konsekvensene av masseinnvandring fra den arabiske kulturen. Nå må vi leve med resultatene: Islamistisk arroganse på den ene siden og fremveksten av høyreekstreme krefter på den andre.

Dagens Industri

I helgen kom endelig beskjeden om at Ukraina får bruke amerikanske langdistanseraketter mot mål inne i Russland. Det er velkomment at president Joe Biden har skiftet mening. Å støtte Ukraina er viktigere enn noen gang.

