EU og USA fordømmer Putins nye atomvåpendoktrine

Den nye doktrinen ble formelt undertegnet av Russlands president Vladimir Putin tirsdag – på dagen 1000 dager etter fullskalainvasjonen av Ukraina.

Symbolikken går ikke upåaktet hen, fastslo EUs avtroppende utenrikssjef Josep Borrell på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er ikke første gang Putin spiller atomkortet. Men dette er noe vi fordømmer på det sterkeste. Det er fullstendig uansvarlig, sier han.

Det hvite hus: Uansvarlig retorikk

Det hvite hus kommer med en uttalelse med lignende ordlyd, så vel som Storbritannias statsminister Keir Starmer.

– Dette er mer av den samme uansvarlige retorikken til Russland vi har sett de siste to årene, sier en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Dette er uansvarlig retorikk fra Russland, men vi kommer ikke til å vike i vår støtte til Ukraina, sier Starmer.

Den tidligere doktrinen for bruk av atomvåpen slo fast at Russland kun ville ta i bruk slike våpen dersom landet ble angrepet med atomvåpen.

Den nye doktrinen, som ble presentert 25. september, åpner for bruk av atomvåpen også dersom en atommakt bidrar til at Russland blir angrepet med konvensjonelle våpen.

Zelenskyj: G20-landene sier ingenting

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er misfornøyd med at G20-landene, som tirsdag avslutter et toppmøte i Rio de Janeiro, ikke har kommet med en fordømmelse.

– I dag sitter G20-landene i Brasil. Har de sagt noe? Ingenting, sier han på en pressekonferanse.

Doktrinen åpner i teorien for bruk av atomvåpen når Ukraina med støtte fra USA angriper mål på russisk jord. USA ga nylig grønt lys for at Ukraina kan bruke langtrekkende amerikanske raketter i angrep mot mål dypt inne i Russland.

Erdogan: Russland må beskytte seg selv

Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan forsvarer Russlands avgjørelse. Han mener landet har måttet ta grep for å beskytte seg selv.

Han mener også til at Ukrainas nylige angrep dypt inne i Russland ikke er en positiv utvikling.

– Tyrkia vil fortsette å opprettholde bånd med både Kyiv og Moskva, og vi vil fortsette med å oppfordre til fred, sier han.

(©NTB)