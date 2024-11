Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene forsøker nå å utnevne så mange dommer til føderale domstoler som mulig før de mister flertallet i Senatet. Dette kan republikanske senatorer stanse ved faktisk å møte opp til avstemning, men mange prioriterer andre ting. Dette fraværet er en fornærmelse mot velgerne. Hver plass som konservative gir fra seg, er tapt i mange år eller tiår.

Financial Times

Håndtrykket som Kinas leder Xi Jinping ga Keir Starmer mandag, var alt annet enn varmt. En alvorstung Xi grep kort hånden til Storbritannias statsminister før han avvisende gestikulerte ham mot møtebordet. Det korte møtet ga innblikk i den sure tilstanden til forholdet mellom Storbritannia og Kina.

Die Welt

Hvem skal bli sosialdemokratenes neste kanslerkandidat? Nåværende kansler Olaf Scholz ligger langt nede på meningsmålingene. Flere SPD-politikere ønsker i stedet Boris Pistorius. Men Pistorius er fortsatt «bare» en god forsvarsminister.

Dagens Industri

Regjeringen får kritikk for salget av Bilprovningen til det tyske testselskapet TÜV Rheinland. Disse uttalelsene er absurde, siden markedet for kjøretøykontroll har vært konkurranseutsatt i 14 år. Staten bør ikke eie selskaper i et konkurranseutsatt marked.

