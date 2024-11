– Vi vil vise retten at saken ser annerledes ut og er langt mer nyansert enn det man får inntrykk av gjennom pressdekningen. Jeg mener det ikke er grunnlagt for fengsling, sier Høibys forsvarer, Øyvind Bratlien i en SMS til NTB.

Han opplyser også at Høiby ikke samtykker til å bli tatt bilde av i forbindelse med fengslingsmøtet.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn ble pågrepet sent mandag kveld. Samtidig ble han siktet for en voldtekt. I tillegg ble siktelsen i en tidligere sak utvidet til å gjelde mishandling i nære relasjoner.

Onsdag formiddag varslet politiet at de ønsker å holde ham fengslet i tiden framover, og det er satt av tid til fengslingsmøte i Oslo tingrett klokka 13.

Høiby erkjenner ikke straffskyld etter den utvidede siktelsen.

– Han motsetter seg fengsling, sier Bratlien.

Beslagla mobiltelefon

Før mandagens pågripelse og utvidelse av siktelsen, var Høiby allerede siktet for flere tilfeller av vold mot tidligere kjærester, trusler og brudd på besøksforbud. Det er tredje gang at Høiby pågripes.

Politiet har opplyst at de startet etterforskning av voldtektssaken som følge av informasjon de hadde kommet over i løpet av den pågående etterforskningen.

– Det politiet kan si om voldtekten er at den gjelder seksuell omgang uten samleie. Fornærmede skal ha vært ute av stand til å motsette seg handlingen, skrev politiet i en pressemelding tirsdag.

Høiby er siktet for paragraf 291 i straffeloven, som har en maksimal straff på ti års fengsel.

I forbindelse med mandagens pågripelse ble også boligen hans ransaket, og politiet har opplyst at de har gjort beslag av blant annet mobiltelefonen hans.

Kriterier for fengsling

Når politiet nå har besluttet å fremstille Høiby for varetekt, er det fordi de mener én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

* Fare for at han rømmer og ikke møter til rettssak.

* Fare for at han ødelegger bevis, for eksempel ved å kontakte og påvirke vitner, true vitner, eller tilpasse forklaringen til det andre har forklart.

* Om det er sterk fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

– Alvorlig anklager

Slottet har foreløpig ikke kommentert saken og har henvist alle spørsmål til Høibys advokat.

Kronprins Haakon kommenterte imidlertid saken kort fra Jamaica mandag, der han har vært på reise som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram.

– Det er alvorlige anklager som Marius står overfor. I dag tenker vi selvfølgelig på alle de berørte, så må politiet få lov til å gjøre jobben sin, og rettsapparatet få lov til å gjøre sin jobb. Det har jeg tillit til at de gjør på en god måte, sa kronprinsen til NRK tirsdag.

Kronprinsen er ventet å reise hjem til Norge onsdag.