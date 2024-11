Unio og Akademikerne streiket seg til seier

* I saken til LO stat landet Rikslønnsnemnda på at avtalen mellom staten og YS Stat skal gjøres gjeldende til hovedoppgjøret om to år. Dette er den samme avtalen som LO Stat inngikk med staten under oppgjøret, men som ble forkastet av medlemmene i uravstemning.

Overrasket og skuffet

Norsk Tjenestemannslag (NTL) kaller kjennelsen overraskende og skuffende. YS-avtalen er den samme som et overveldende flertall av medlemmene stemte nei til i uravstemningen i juni.

– Dette var ikke bra nok da, og det er ikke bra nok nå. Vi forventet at nemnda forholdt seg til medlemmenes nei og LO Stats krav inn til nemnda. NTL har kjempet med nebb og klør for en tariffavtale som sikrer alle ansatte i staten lønnsutvikling, sier forbundsleder Kjersti Barsok i NTL.

Ulike avtaler i staten har åpnet for en ulik lønnsutvikling over tid, og større lønnsforskjeller, framholder nestleder Sissel Skoghaug i LO.

– Med to ulike tariffavtaler blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig. Vi kan ikke ha det slik at ansatte på samme arbeidsplass, med samme utdannelse, samme stilling og like arbeidsoppgaver skal ha ulike lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

– Klok og viktig

Unio mener konflikten har handlet om staten kan tvinge fagforeninger over på en tariffavtale de ikke ønsker, når partene allerede har en eksisterende tariffavtale i bunn. Nemndas beslutning er «klok», mener leder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat.

– Dersom nemnda hadde gitt staten medhold, hadde det betydd en svekkelse av forhandlingsretten og et angrep på trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Alle parter, også LO og YS, bør være glad for nemndas prinsipielle kjennelse, sier Lind.

– Dette er en viktig seier både for Akademikerne, for høyt utdannede og for å sikre tjenestene staten leverer. Vår avtale er det beste verktøyet for sikre at folk med høy utdannelse velger staten som arbeidsplass. Uten den vil staten få problemer med å levere de tjenestene vi alle trenger og forventer, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne.