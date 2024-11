Høiby motsetter seg lukkede dører

Marius Borg Høiby skal onsdag i fengslingsmøte i Oslo tingrett. I utgangspunktet skulle møtet avholdes kl 13, men etter meldingen fra tingretten kom 12.40 samlet det seg et massivt pressekorps utenfo, skriver Dagbladet.

Det førte til at fengslingsmøtet ble flyttet til klokken 14, i ny sal.

I utgangspunktet ba politiet om lukkede dører, men Øyvind Bratlien motsatte seg dette.

– Vi vil vise retten at saken ser annerledes ut og er langt mer nyansert enn det man får inntrykk av gjennom pressedekningen. Jeg mener det ikke er grunnlag for fengsling, sier forsvareren ifølge avisen.

Etter retten ble satt ble pressen sendt på gangen, i avvente av rettens avgjørelse av hvorvidt fengslingsmøtet blir lukket eller ikke.

Etter et møte på en drøy halvtime kom nyheten om at fengslingsmøtet foregår bak lukkede dører.

– Har det kjempetøft

Hege Salomon representerer den fornærmede kvinnen i saken hvor Høiby er siktet for voldtekt. Hun forklarer hvorfor de ønsker et lukket fengslingsmøte.

– Hun har det kjempetøft. Hun er i en veldig vanskelig situasjon. I tillegg til lå ha vært utsatt for det straffbare så har hun så har hun den enorme belastningen med pressedekningen, sier Salomonsen til Nettavisen og andre medier utenfor Oslo tinghus på onsdag, sier Salomon ifølge Nettavisen.



– Og det at hun er redd for at folk skal vite hvem hun er og avsløre hvor hun bor. Så jeg henstiller veldig sterkt om å beskytte hennes privatliv.

Politiet vil varetekstfengsle

Høiby ble pågrepet sent mandag kveld. Samtidig ble han siktet for en voldtekt. I tillegg ble siktelsen i en tidligere sak utvidet til å gjelde mishandling i nære relasjoner.

Onsdag formiddag varslet politiet at de ønsker å holde ham fengslet i tiden framover, men Høiby erkjenner seg ikke straffskyld.

Før mandagens pågripelse og utvidelse av siktelsen, var Høiby allerede siktet for flere tilfeller av vold mot tidligere kjærester, trusler og brudd på besøksforbud. Det er tredje gang at Høiby pågripes.