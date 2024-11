LO jubler etter Efta-dom om innleieforbudet: – Full seier

– Dette er veldig bra. Full seier for fagbevegelsen, sier LOs andre nestleder Steinar Krogstad til NTB.

Efta-domstolen kom onsdag med sin vurdering av om innleieforbudet bryter med EØS-avtalen eller ei.

Opp til norske domstoler

Men i motsetning til det mange hadde håpet, kommer ikke Efta-domstolen med et svar med to streker under.

Likevel: Innleieforbudet er ikke i seg selv direkte i strid med EØS-avtalen, ifølge domstolen – som mener det er opp til norske domstoler å avgjøre spørsmålet.

– Det de egentlig sier, er at vi har adgang til å innføre restriksjoner på innleie, bare vi har en saklig grunn. Og de slår fast at hensikten bak er legitim, sier Krogstad.

Brenna: – Bra

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) stemmer i.

– Det er bra at Efta-domstolen anerkjenner at Norge kan ha restriksjoner på bruk av innleie så lenge disse er godt begrunnet.

– Regjeringen, med stortingsflertallets tilslutning, har hele tiden ment at innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet vi har etter EØS-avtalen, sier hun.

Fanesak

Forbudet mot innleie av midlertidig arbeidskraft fra bemanningsbyråer ble innført i april i fjor og har vært en av både regjeringens og fagbevegelsens store fanesaker.

Bemanningsbyråene og deler av næringslivet har på sin side protestert heftig mot de nye reglene.