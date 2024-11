Die Welt: – Trenger massiv utvidelse av forsvaret

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Etikkutvalget i Representantens hus avslo onsdag å offentliggjøre rapporten om påstått uredelighet begått av tidligere kongressrepresentant Matt Gaetz. Gitt alvorligheten i anklagene, er dette neppe slutten på saken. Senatet har rett til innsyn før de bekrefter ham som justisminister.

Financial Times

Storbritannia bør bruke sin innflytelse til å presse på for større åpenhet i skatteparadis. Populære steder for selskapsregistrering risikerer å miste bedrifter hvis de åpner seg for innsyn. En økonomi basert på hemmelighold er imidlertid bygget på et svakt fundament.

Die Welt

Tyskland må raskt og tydelig investere langt mer penger i landets eget forsvar. Dette inkluderer en massiv utvidelse av produksjonen av artilleriammunisjon, luftvern og droner. Vi må også i større grad bekjempe russisk desinformasjon og spionasje på tvers av Europa.

Dagens Industri

Med Trump II går vi inn i en ny tid og et nytt forhold til USA. Spørsmålet er hvordan Sverige kan fortsette som Amerika-venn nå? Svaret er verdensledende selskaper, et eksotisk kongehus, et kristent kors i flagget og en sterk folkelig understrøm av amerikanisme. Dette klarer vi.

