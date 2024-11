– PST pågrep i går en norsk statsborger i Oslo. Han er siktet for forsøk på overtredelse av straffelovens paragraf 122, som går på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NTB via seniorrådgiver Eirik Veum.

Mannen er også siktet for straffelovens paragraf 126, som går på annen ulovlig etterretning som kan skade andre staters interesser

Blom sier at pågripelsen skjedde uten dramatikk.

– Han fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag, sier Blom via Veum.

Medeier i vaktselskap

Mannen i 20-årene forsvares av advokat John Christian Elden.

– Han aksepterer at det foreligger mistanke om etterretningsvirksomhet for fremmede makter, men det gjenstår ennå en del juss og faktumsavklaring i denne saken, skriver Elden i en sms til NTB.

Ifølge NTBs opplysninger er mannen medeier i et vaktselskap som har tillatelse fra et politidistrikt til å drive tilsyn med privat eller offentlig område, kontrolltjeneste og ledsagertjeneste.

Samtykker til to ukers varetekt

Elden sier at hans klient har samtykket til to ukers varetekt, men at PST har bedt om fire uker.

Det er foreløpig ikke avklart om det blir fysisk rettsmøte eller om saken behandles som kontorforretning.

Ifølge berammingslistene til Oslo tingrett holdes fengslingsmøtet klokken 14.

– Det blir skriftlig behandling tror jeg, men dommer vurderer, skriver Elden.