Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Torsdag trakk Matt Gaetz seg som kandidat til å bli Donald Trumps nye justisminister. Gaetz var et dårlig valg av mange grunner. Trump ønsker lojale støttespillere, men han trenger også kompetente medarbeidere som ikke tar oppmerksomheten fra de politiske målene. I den sammenheng kan både Pete Hegseth og Tulsi Gabbard være uheldige valg.

Financial Times

Gautam Adani, Indias nest rikeste mann, skal for retten i USA. Anklagene er en alvorlig test på troverdigheten til Indias næringsliv, myndigheter og domstoler. Nå står landets næringspolitiske omdømme på spill.

Die Welt

USAs påtroppende helseminister Robert Kennedy mener ultraprosesserte matvarer er en hovedårsak til livsstilssykdommer. Det betyr kamp med store selskaper som Mars, Kraft-Heinz og Kellanova, tidligere Kellogg’s. Det er ironisk at nettopp den angivelig så næringslivsvennlige Trump-administrasjonen vil innføre forbud.

Dagens Industri

Northvolts skjebne er selvsagt et personlig nederlag for grunnleggeren Peter Carlsson og de som har vært med på hele reisen. Men de har ingenting å skamme seg over. I likhet med andre risikokapitalister har han turt å satse på en dristig idé uten noen garanti for avkastning.

