Foreslår at rike land bidrar med 250 milliarder dollar per år

Her foreslås det at rike land skal bidra med 250 milliarder dollar per år til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land fra og med 2035.

I tillegg inneholder forslaget et mer overordnet mål om til sammen 1.300 milliarder dollar per år. Her er også penger fra en rekke ulike private finansieringskilder inkludert. 2035 er året der også denne større pengestrømmen skal komme på plass.

Dette er det første formelle forslaget med konkrete pengesummer på klimatoppmøtet i Aserbajdsjan. Mange fattige land har krevd til sammen over 1.000 milliarder dollar per år fra 2030.

I tillegg til striden om pengesummen er det også uenighet om hvilke finansieringskilder som kan inkluderes i regnestykket.

