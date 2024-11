Et praktisk spørsmål er hvor mye skjermingsfradraget utgjør. Finansdepartementet har i svar på spørsmål fra SV i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 anslått provenyeffekten av å avvikle skjermingsfradraget helt til 3 milliarder kroner påløpt og 2,4 milliarder bokført. Det kan virke mye, men skjermingsfradraget utgjør beskjedne beløp pr. person.

Finansdepartementets tall viser at det er nesten 600.000 personlige skattytere som har benyttet seg av skjermingsfradraget i 2023. Interessant nok har antallet økt kraftig fra 2021, hvor det var noe under 300.000. Kanskje Norge er på vei til selveierdemokratiet? Alternativt skyldes dette bare at det er nødvendig å ta ut mer utbytter for å finansiere den økte eierbeskatningen de senere årene. Andelen i prosent er naturligvis høyest for de med de største formuene, hvor tre fjerdedeler benyttet seg av skjermingsfradrag.

I gjennomsnitt ga skjermingsfradraget en skattebesparelse i 2023 på 1.650 kroner. Også her var besparelsen høyest for de med høyere formuer. For de med formue over 100 millioner, utgjorde det likevel ikke mer enn 110.000 kroner i snitt. Det er beløp som er temmelig langt unna det eksempelet som ble brukt i Debatten, og som på langt nær nok til å dekke formuesskatten. Tallene stemmer uansett godt med erfaringer fra vår praksis. Det er et svært lite mindretall klienter som nyter godt av skjermingsfradrag av betydning.

Effektiv overgangsperiode

Det er nok en underliggende forestilling at det er mange som etablerte høye kostpriser i forbindelse med overgangen til aksjonærmodellen i 2005. Det er liten tvil om at det var mange som anvendte overgangsperioden effektivt, og som derfor fikk høy innskutt kapital og skjermingsgrunnlag. Nå har det gått 20 år siden skattereformen. Som Martin Eckhoff Andresen har vist i sin rapport fra 2022 (SSB rapporter 2022/37), tyder mye på at disse grunnlagene er uttømt.

Også dette stemmer godt med erfaringen fra vår praksis. I tillegg var det mange som ikke fikk skjermingsgrunnlag etter overgangsreglene. De inneholdt nemlig en finte, som gjorde at utbytter fra datterselskaper ikke inngikk i RISK, slik at svært mange fikk negativ kostpris.

Myten om at skjermingsfradraget gjør at eiere generelt kan leve av skattefrie utbytter bør dø. Det er ingen ting som tyder på at det er noe utbredt fenomen. Man må også huske på at selv om enkelte fortsatt har høye skjermingsfradrag, betyr det at det er skutt inn allerede beskattet kapital i selskapene. Den skatten er kanskje ikke betalt i år, men det er de aller færreste som får betydelig ledig kapital i hodet uten at det er betalt skatt av det.

Debatten om eierbeskatning ruller nok videre. Det vil være en stor fordel om den bygger på realiteter.