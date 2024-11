Nato-topp ber om økt forsvarsstøtte

Han peker på at disse pengene trengs for å implementere forsvarsalliansens planer de kommende årene. USAs påtroppende president Donald Trump og tidligere Nato-sjef Jens Stoltenberg har tatt til orde for en lignende budsjettøkning.

– Prosentandelen som trengs for å gjennomføre de nye planene er mye nærmere 3 prosent av BNP enn 2 prosent som det er i dag, sier Bauer i en uttalelse fra Brussel.

– Jeg forventer at under en ny Trump-administrasjon i USA, vil det bli en mer intens diskusjon om hvor mye mer Europa og Canada må bruke på forsvar, og det er en sunn og gyldig diskusjon å ha.

